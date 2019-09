Leo Messi le pide un crack más al Barça y propone dos nombres... ¿qué fichaje conviene más?

► Le abrieron la pierna y fue trasladado de urgencia al hospital: preciso momento de la lesión de Gio [VIDEO]



► Un nuevo 'Clásico' en el mercado de fichajes: Barcelona y Real Madrid pelearán por Fabián Ruíz



Lionel Messi siempre quiere lo mejo para el FC Barcelona. Como el capitán que es, el crack rosarino entiende mejor que nadie lo que le hace falta a su club. Es por eso que de cara al mercado de fichajes 2020 , ha pedido reforzar la zona del lateral derecho y ya tiene en mente dos nombres. Se trata de Joshua Kimmich y Trent Alexander-Arnold.



Según publica este domingo el portal español 'Diario Gol' , el The Best de la FIFA considera que ni Nelson Semedo ni Moussa Wague lo convencen en el puesto de lateral derecho y le gustaría un nuevo jugador en esa posición. Está claro que ninguno le costará poco al Barcelona, pero más allá del dinero, hay otros factores a considerar.



En el caso de Kimmich, valorizado en 70 millones de euros por el portal especializado 'Transfermarkt' , puede jugar de lateral derecho y hacerlo muy bien. Aunque el crack del Bayern Munich también ha demostrado que jugando en el centro del campo de pivote, le va muy bien. Es decir, el Barcelona ganaría a un polifuncional.



Joshua Kimmich. (Getty Images) Joshua Kimmich. (Getty Images)

Más allá del pedido de Lionel Messi, no es la primera vez que Kimmich suena en el FC Barcelona. Antes de la llegada de Semedo, el crack alemán estuvo en la agenda de fichajes de los azulgranas, pero el elevado costo de su pase y las trabas que puso el Bayern Munich en 2016 hicieron imposible la contratación.

Arnold, de los mejores en Europa

Trent Alexander-Arnold es hoy en día uno de los laterales derechos mejor cotizados de Europa con 80 millones de euros. Es rápido en carrera, se proyecta con frecuencia en ataque, recorre la banda a lo largo de los noventa minutos y su velocidad le permite corregir situaciones comprometidas en defensa. Le daría al Barcelona ese toque de calidad que aún no encuentra con Semedo.



Sin embargo, no parece fácil que el Liverpool vaya a venderlo así por así. Los 'Reds' han perdido a sus mejores jugadores en los últimos años a manos del Barcelona y no estarán dispuestos a dejarlo marcharse al Camp Nou por menos del valor que 'Transfermarkt' le otorga al crack inglés. ¿A quién le conviene a los azulgranas fichar? ¿Complacerán a Messi?

Trent Alexander-Arnold / 83.1 millones de dolares. (Foto: AFP) Trent Alexander-Arnold. (Foto: AFP)

► ¿Problemas para anotar? Llama a Cristiano: el espectacular salto y cabezazo de Ronaldo para el 2-0 ante SPAL



► ¡Golazo del Barcelona! El 'sombrero' de Suárez tras genial asistencia de Ter Stegen par el 1-0 ante Getafe



► Otro escándalo salpica a Messi: DT de Sudán también denunció amaño en 'The Best' y mostró pruebas [FOTO]



► ¡Puro, puro chantaje! Neymar puso condición al Barça para olvidar los 43 millones de euros que le deben