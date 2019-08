Todo preparado: el plan de Conte para fichar a Arturo Vidal e Ivan Rakitic al Inter de Milán

Barcelona quiere hacer caja para lograr el fichje de Neymar. PSG ya no pide jugadores como Ousmane Dembélé y Philippe Coutinho, sino únicamente dinero. Se han fijado en 300 millones de euros y uno de los que saldría del equipo de Ernesto Valverde sería Ivan Rakitic. Inter de Milán lo quiere, pero no sería el único jugador culé en pasar al elenco italiano.

Resulta que Tuttosport sostiene que tanto Ivan Rakitic como Arturo Vidal tienen chances de pasar al Inter de Milán, esto a pedido expreso del técnico Antonio Conte. Barcelona podría perder a dos de sus mejores volantes para la próxima temporada.

El citado medio italiano sostiene que Conte tiene un plan para hacerse con los servicios de los dos jugadores del Barcelona. Espera recaudar la mayor cantidad de dinero posible con las ventas de Mauro Icardi y Radja Nainggolan, a quienes ha descartado en su escuadra del Inter.

Por ambos futbolistas, en la tienda del Giuseppe Meazza esperan juntar no menos de 55 millones de euros. No obstante, esto no serviría del todo, por lo que buscarán vender a otro jugador para juntar, al menos, 85 millones.

No obstante, no parece que Barcelona parezca desprenderse de Arturo Vidal. El volante chileno llegó con perfil bajo y con el pasar de las semanas se convirtió en pieza clave para Valverde, pese a que solo se llevaron LaLiga Santander.

