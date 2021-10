En el Camp Nou ya empezaron a trabajar en la reestructuración de su plantel para la próxima campaña. Si bien es cierto, uno de los rumores de traspaso con más eco en la prensa española es la de la posible llegada de Raheem Sterling al cuadro de la Ciudad Condal. Ahora, tras los cuestionados resultados del elenco dirigido por Koeman, existen muchos motivos para creer en este fichaje, algo en lo que ya piensa el presidente Joan Laporta.

En primer lugar, el atacante no la está pasando bien en el Manchester City. El inglés no logra conseguir su mejor versión y su marcha de la Premier League parece ser la única solución viable. Cabe resaltar que el futbolista tiene como objetivo no perder el titularato en la Selección de Inglaterra.

Asimismo, Pep Guardiola ya no lo considera en el once titular, pues se dice que el entrenador catalán ha perdido la confianza en él y ya no lo ve como una pieza imprescindible del club. Algo que cambió radicalmente en esta temporada.

Además, su renovación parece haberse quedado atascada y en el Etihad Stadium quieren sacarle un beneficio a su salida, antes que de esto sea inevitable. Eso sí, en el FC Barcelona necesitan a un jugador diferente en la zona ofensiva, que de regularidad con un nivel alto y acompañe a Memphis Depay.

El primer sacrificado

Sin embargo, a pesar de que existen muchos motivos para llevar a cabo la operación, todo dependerá de la salida de un futbolista en Can Barça. Y ese es Ousmane Dembelé.

En caso el francés decida renovar su contrato con los blaugranas, el conjunto culé deberá acudir al mercado en busca de otro tipo de elementos para reforzar otras zonas del campo. Pero, si el inglés decide ser agente libre, su llegada estaría a solo un paso de convertirse en realidad.

La intención de la directiva azulgrana no es otra que la de obtener el préstamo de un futbolista que sea capaz de cubrir las bandas de ataque del equipo de Ronald Koeman, aunque eso implica tener a Ansu Fati en el otro extremo.





