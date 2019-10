Escuchará todas las ofertas: Rakitic, dispuesto a dejar el Barcelona en el mercado invernal de 2020

Cualquier cosa puede pasar. Para nadie es un secreto que el croata Ivan Rakitic no atraviesa por su mejor momento en el Barcelona desde el último cierre de mercados en Europa. El centrocampista, indiscutible por muchos años en el Camp Nou, es ahora una pieza desechable del equipo, al punto de que los 'azulgranas' estén dispuestos a dejarlo ir. En este sentido, una opción en Italia va tomando fuerza.

Según pudo dar a conocer el reconocido medio local 'Tuttosport', el club interesado en hacerse con los servicios de Rakitic sería nada más y nada menos que el Inter de Milán, equipo que -de confirmar su interés- volvería a la carga por el croata en este mercado invernal a pedido de su entrenador Antonio Conte. Y es que parece ser que el DT italiano ha subrayado el nombre del jugador de 31 años en su agenda como objetivo principal.



Hay que mencionar también que Rakitic es uno de los futbolistas que no la pasa nada bien en el Barcelona esta temporada. El croata no tiene los minutos que requiere con Ernesto Valverde. A inicios de la campaña fue utilizado por la gran cantidad de lesiones que afectaron al plantel, pero ahora ve los partidos desde la banca de suplentes, e incluso en alguna oportunidad, no ha salido en lista.



Rakitic apenas ha sumado seis encuentros entre LaLiga Santander y la Champions League con la elástica 'culé', y solo ha sido titular en uno. Sí, tal y como lees. El subcampeón con Croacia en el Mundial de Rusia ha quedado relegado a segundo plano después de dos temporadas erigido en el hombre clave de Ernesto Valverde. Es así que, ante su pobre presente, el '4' estaría dispuesto a escuchar ofertas en la próxima ventana de fichajes.



El día que Rakitic pudo jugar en la Juventus

En una conversación con el diario croata 24sata, Ivan Rakitic reveló que estuvo cerca de dejar el Barcelona este mercado. En la entrevista contó que Juventus lo quiso. Incluso, deslizó que el propio Cristiano Ronaldo lo llamó para convencerlo que se fuera con él, pero el cuadro 'Azulgrana' pedía alrededor de 50 millones de euros, una cifra que el club de Turín no quiso aceptar.



