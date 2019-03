Fichaje top: revela millonaria cifra que el Barcelona pagaría por Luka Jovic

“Ahora es más maduro y con más experiencia, está estallando y no me sorprende nada que el Barcelona quiere pagar 60 millones de euros por él. En el fútbol de hoy, se habla de tantos millones. Pagar 60 millones por Jovic [Luka] no es una locura”, confiesa Gonzalo Paciencia, compañeros del delantero serbio en el Frankfurt de Alemania. Jovic tiene ‘chapa’ de crack y vale su peso en millones, como lo puede decir el ex jugador de la Selección de Portugal.



Llegado en la misma temporada que Jovic, Paciencia ha visto la evolución del futbolista en la liga alemana como en la Europa League. No por nada ha marcado 15 goles en la Bundesliga y otros siete en Europa, motivo por el cual es uno de los atacantes más cotizados en el fútbol mundial, al punto que el Real Madrid y Barcelona preguntan por él serbio.



Luka Jovic llegó cedido del Benfica al Frankfurt, los teutones ejercerán su opción de compra por el jugador y un equipo top irá en busca de sus servicios en el mercado de fichajes. En España se ha postulado al Barcelona como su principal ofertante, al punto que Paciencia ha confirmado los rumores para el mercado de fichajes de verano en Europa.



Con 21 años, Luka Jovic es uno de los jugadores más seducidos, mientras que el atacante no confirma sobre las probables ofertas, él solo se concentra en el gol. ¿Al Barcelona? Es uno de los tres intereses de los catalanes para la campaña 2019-2020.



