La salida de Lionel Messi del Barcelona, después de más de 20 años, ha sido dolorosa para todos los hinchas. El crack argentino no ha podido seguir vistiendo los colores del club azulgrana y todo apunta a que no será la única baja en este mercado de fichajes de verano. Según el diario catalán ‘Mundo Deportivo’, Ilaix Moriba es otro futbolista que Joan Laporta y su directiva dan por perdido al negarse a renovar el contrato que vence el 30 de junio de 2022.

De acuerdo a la citada fuente, el Barcelona no quiere que Moriba se vaya a costo cero a mediados del próximo año. Es por eso que la dirección deportiva azulgrana necesita vender con urgencia al joven jugador de La Masía y espera que lleve a las oficinas de Laporta una oferta conveniente para todas las partes.

Tal como precisa ‘Mundo Deportivo’, Joan Laporta ya había adelantado hace unos días que el Barcelona y Moriba no estaban por el camino de llegar a un acuerdo ya que el entorno del futbolista pedía más dinero para firmar la extensión del vínculo.

Ilaix Moriba tiene contrato con el Barcelona hasta mediados de 2022. (Getty)

“Ilaix es un jugador a quien le queda un año de contrato y que no quiere renovar de acuerdo a las condiciones que le ofrece el club. Sabe mal, pero por encima de todo está el club, y no nos puede echar este tipo de pulso. Me gustaría que el jugador y quienes lo llevan recapacitaran”, manifestó Laporta a los medios.

El máximo dirigente de la entidad azulgrana no entiende que el jugador “no valore lo que el club ha hecho por él” y dejó claro que, si no quiere aceptar las condiciones de renovación, “tendrá que buscar otras opciones”.

“No queremos jugadores formados en casa a los que les quede un año de contrato y no quieran renovar. Lo que no podemos permitir es estar promocionándole en su último año y luego que se vaya sin haber sacado ningún provecho”, resumió.





