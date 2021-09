En el Camp Nou ya piensan a futuro. Uno de los lugares casi olvidados para los ojeadores son los países nórdicos. Haaland, Odegaard, Isak y Kulusevski son algunos de los nombres que han sobresalido en los últimos años. Debido a esto, clubes importantes pusieron los ojos sobre estos jugadores y se hicieron rápidamente con sus servicios, a través de traspasos muy caros. Por ello, el FC Barcelona no se quiere quedar atrás y ya captó a una futura promesa, al cual esperan sumarlo a sus filas en la próxima temporada.

La ‘perla’ de la cual estamos hablando es Williot Swedberg, un centrocampista de 17 años que se ha convertido en la gran sensación del fútbol sueco en la actualidad. Desde hace unas semanas, en su país se hablaba sobre un supuesto interés del PSG por el jugador, pero los parisinos no son los únicos que desean hacerse con sus servicios.

Según la información revelada por Football Sthlm, el FC Barcelona está siguiendo de muy cerca al chico y su familia está haciendo todo lo posible para que el club catalán lo fiche cuanto antes. Además, se dice que en el último partido de su actual equipo, ojeadores culés no pudieron verlo en acción a causa de que el joven futbolista fue baja por enfermedad.

“No vamos a decir los clubes europeos que se han acreditado para ver el partido, es de lógica que los grandes clubes sigan a Swedberg por lo que está haciendo a su edad, pero no tenemos planes de venta”, reveló Jesper Jansson, director deportivo del Hammarby.

La fuente citada también se contactó con el padre del mediocampista para consultarle sobre el interés del conjunto de la Ciudad Condal. “Es halagador si es así, no es un club cualquiera. Williot ha vivido en España y habla español, por lo que sería muy especial en ese caso. Pero no creo que Williot esté pensando en eso ahora, está aquí y se centra en las cosas correctas”, señaló Hasse Eskilsson.

Por último, el futbolista declaró hace unos días sobre los diferentes clubes que lo quieren en la próxima temporada. Sin embargo, resaltó el interés del Barcelona. “Es divertido hablar del interés del Barcelona. No pude jugar en ese partido porque estaba enfermo. El Barcelona no es un club cualquiera. No le diría que no al Barcelona, a pesar de que el Valencia es mi equipo favorito en España, pero todavía no estoy a ese nivel”, afirmó el joven a Expressen.





