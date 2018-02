Messi está molesto, aunque no lo exprese. La situación es incómoda, puesto que la inversión que ha hecho el Barcelona es muy alta para lo que demuestra Ousmane Dembélé. Más de 100 millones de euros invertidos para que el francés no dé la talla y no marque diferencia en el primer equipo culé. Ya se ha visto lo mismo con otros jugadores, aunque la proyección que había con el ex Borussia Dortmund hacía que solo se piense en ‘partidos redondos’ en la temporada. La lesión ha costado para el desenvolvimiento del jugador, así como un presente en donde Dembélé aún no se compenetra con el propio Leo y Luis Suárez.



De acuerdo a medios españoles, Messi no se encuentra del todo conforme con el juego de Dembélé, especialmente ahora que se vienen los partidos importantes para los catalanes. Los octavos de final de la Champions, el último tramo de La Liga y la final de la Copa del Rey hace que los culés necesitan el 100% de cada uno de sus valores de la plantilla, y Dembélé ni siquiera da eso. Coutinho llegó y da trazos de buen fútbol, Dembélé, no.



Dembélé ha causado baja en el entrenamiento de este lunes celebrado en la ciudad deportiva Joan Gamper a causa de molestias gástricas, según ha informado el club azulgrana.



Dembélé, el fichaje más caro de la historia del Barcelona tras la llegada en el mercado invernal de Coutinho, reapareció ayer domingo ante el Getafe después de que estuviera casi un mes de baja por una rotura fibrilar en el semitendinoso del muslo izquierdo.



El delantero, en su estreno como barcelonista, está acumulando problemas físicos, ya que a mediados de septiembre pasado, precisamente en Getafe, se rompió el tendón del bíceps femoral izquierdo, lo que le mantuvo tres meses y medio de baja tras una intervención quirúrgica.