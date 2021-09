Barcelona volvió a tropezar en menos de una semana, y con un rival de mucho menor valía. Esta vez, el conjunto culé igualó sin goles ante el Cádiz como visitante, duelo por la sexta jornada de LaLiga. Un resultado que puso una vez más en evidencia las falencias del conjunto dirigido por Ronald Koeman, quien atraviesa uno de los momentos más complicados en su paso por el banquillo catalán.

En esta complicada coyuntura, Gerard Piqué salió a dar la cara. El referente blaugrana empezó por explicar sus anteriores declaraciones tras la dura derrota ante el Bayern Munich por Liga de Campeones.

“Cuando dije que es lo que hay me refiero a que tenemos muchas bajas (Kun, Ansu, Ousmane, Braithwaite) y a veces nos da para lo que nos da, pero dije que acabaremos compitiendo por los títulos. Yo no visto esta camiseta para quedar segundo o tercero, estoy para ganar y luchar por todos los títulos. El equipo está con ánimo”, manifestó el defensor del cuadro blaugrana.

Bajo esa misa línea, el capitán culé agregó: “En la situación en la que estamos necesitamos la victoria, pero estoy orgulloso de cómo ha competido el equipo. Hemos dado la cara y hemos tenido ocasiones para llevarnos los tres puntos. Ojalá podamos darle una alegría a la afición el domingo”.

Asimismo, Piqué también alzo su voz para reclamar la programación de los partidos que tiene el Barcelona en la presente temporada de LaLiga Santander 2021-2022.

“Lo que no entiendo es como nos ponen un calendario como el que nos ponen. ¿Por qué nos ponen a jugar un lunes si volvemos a jugar el jueves? ¿Las personas que se encargan de esto en LaLiga no pueden ver esto? No lo entiendo. Cuando puedes poner el partido tranquilamente en fin de semana y nos ponen a jugar el lunes, para luego jugar un jueves y después el domingo a las 16.00 horas para volver a jugar el miércoles en Champions. Parece una crítica, pero es una reflexión”, afirmó.

Lo que se le viene al Barcelona será enfrentar el 26 de septiembre al Levante en el Camp Nou. Tres días después viajar hasta Portugal para medirse contra el Benfica por la fecha 2 del Grupo E, cerrando esa misma semana (2/10) ante el Atlético de Madrid de visita.









