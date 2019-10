Fuego cruzado: Piqué ironizó con la camiseta del Real Madrid y aseguró que le causa "alergia"

Aunque se presentó para hablar de temas ajenos al fútbol, es imposible que no se refiera al deporte que, al final de cuentas, se dedica; aunque por estas fechas anda más pendiente del tenis. Gerard Piqué estuvo en el programa 'El Hormiguero' junto al extenista David Ferrer, para presentar la nueva y revolucionaria Copa Davis, que se disputará del próximo 18 de noviembre al 24 en el Caja Mágica de Madrid. Pero terminó por soltar un mensaje sobre el Real Madrid que ya ha causado polémica en los hinchas 'blancos'.

El conductor del programa, Pablo Motos, le preguntó si alguna vez se había puesto la elástica 'blanca', a lo que Piqué respondió que nunca... para acabar dejando una 'bomba': "Por el tema de la alergia..."

El fútbol, ¿una farsa?

El central del Barcelona también respondió a las preguntas sobre las continuas polémicas en las que se ve involucrado, algo que personalmente le encanta: "Tener a la gente en contra me motiva más".



"Normalmente soy consciente de los líos en los que me meto. Me descojono, me lo paso bien. El mundo del fútbol es un espectáculo. Todo es una farsa, todo lo que leáis es una mentira. Es todo mucho más fácil. Las relaciones con los jugadores es fantástica. Cuando nos metemos en líos es porque queremos, queremos un poco de salsa", dijo el futbolista entre risas.



Finalmente añadió que cuando era más joven se tomaba más en serio las críticas, y por ende, le afectaban más. "Con el tiempo relativizas y sabes que cuando pierdas vas a recibir críticas y cuando ganes te van a alabar aunque no estés bien. Hace dos semanas estábamos en una gran crisis y ahora hemos ganado cuatro partidos y es otra cosa. Siempre depende del resultado. Pero tener a la gente en contra me motiva más porque cuanto mejor juegas más les jode".

