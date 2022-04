Tras la derrota del FC Barcelona ante Cádiz en el Camp Nou, Gerard Piqué apareció ante los medios de comunicación para responder a las preguntas sobre las presuntas comisiones que recibió por la Supercopa de España, con la Federación Española de por medio. “Quiero dar la cara porque no tengo nada que esconder y no me escondo porque en Kosmos hemos hecho un trabajo espectacular”, mencionó el defensor culé.

El actual futbolista de la entidad blaugrana explicó que, a través de su empresa Kosmos, tiene “una buena conexión con Arabia Saudi”. “Nos comentaron que querían llevar competiciones a su país y optamos por preguntar a Rubiales si estaban interesados en mover la Supercopa y Kosmos también propuso cambiar el formato, como la Copa Davis. Al presidente le gustó la idea y viendo en perspectiva ha sido un éxito rotundo. AL aceptar este cambio de formato nos firmó un mandato y estuvimos hablando con EE UU, de la mano de Sony, ellos tenían una propuesta de Catar”, aseveró.

Y agregó: “Es un audio sacado de contexto, yo estoy ayudando a Rubiales. Le supone 100% a la Federación”. Esto último tras ser cuestionado sobre si es ético que un participante de la Supercopa de España influya en la organización del torneo.

“La Federación se llevaba 120.000 euros por la competición y luego, después del movimiento, se lleva 40 millones de euros. ¿Por qué no puedo hacer esto con la Federación? El cambio de formato se hace en 2020, pasa de jugar dos a cuatro equipos, sin ese cambio el Real Madrid no hubiera participado, y ganó la competición. En esos tres años se puede ver si hay alguna ayuda”, subrayó el central culé.

Sobre su relación con Luis Rubiales

Tras ser consultado sobre su relación con Luis Rubiales, Piqué indicó: “Es muy buena. Le llamo ‘Rubi’ porque es mi presidente y he jugado diez años en la Selección Española siendo Rubiales mi presidente. Sé separar los negocios del fútbol y no he pedido nunca una ayuda de nada”.

Asimismo, el defensor dejó caer también que la filtración de audios se llevó a cabo por intereses. “Lo único ilegal es coger unos audios privados de una persona y filtrarlos a la prensa y no es de ser tonto saber quién los ha filtrado. ¿Tebas? No voy a mentar a Javier, porque también Kosmos hace cosas con LaLiga”, mencionó.

“Es un proceso que sale una carta de la RFEF que dice que el Reus tiene una deuda y del grupo catalán el Andorra es el único interesado, y asumiendo la deuda del Reus”, afirmó. Además, fue cuestionado por la forma de hablar sobre el Atlético de Madrid: “Es una broma de un audio de WhatsApp sacado de contexto. Un comentario de bar”.

Por otro lado, Piqué fue consultado sobre su posible regreso a la Selección de España, una opción que el central dejó como bastante improbable. “Ya lo dije con Ibai. Al 99%, no”, finalizó.





