Si bien es cierto, Gerard Piqué es uno de los jugadores del FC Barcelona que más actividad tiene en las redes sociales. Y es que el central culé siempre ha protagonizado momentos que han llamado mucho la atención entre sus fanáticos. Eso sí, es muy difícil ganarle una discusión en redes sociales al defensor, y aquello se ha podido comprobar hace unos días cuando le soltó un ‘zasca’ virtual a Toni Freixa, ex candidato a la presidencia de la institución blaugrana, por generalizar al decir que Dembélé, como los demás futbolistas, priorizan el dinero antes que el compromiso.

Ahora, el catalán ha vuelto a atizar otra discusión con el opositor a máximo mandatario azulgrana, por el hecho de que este sugirió que cenó alimentos no muy fieles a una dieta de un futbolista profesional. El defensor decidió contestarle con un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, donde lo llamó “sinvergüenza”.

“Entrecot con patatas fritas, huevo frito, cerveza para beber y un crep con ‘Nutella’. ¿Os imagináis a un futbolista profesional cenando eso? Solo lo estoy diciendo, eh, no generalizando. #Está pasando”, se lee en la publicación de Freixa, que, con aquello de “generalizando”, hacía alusión al primer intercambio de palabras que tuvo con el central.

“Te has equivocado con el entrecot... era butifarra. Lo demás, ¡todo ‘o.k.’! ¡Y, ahora, me haré un ‘gintonic’ a tu salud! Ya puedes ir borrando los tuits, sinvergüenza”, le respondió rápidamente el jugador, que no tardó en hacerse viral no solo por la enorme cantidad de seguidores que tiene en la plataforma, sino por la magnitud de las palabras que tuvo con el ex directivo.

Esta fue la respuesta de Gerard Piqué a los comentarios de Toni Freixa. (Foto: Twitter)

Alves y Alba volvieron a entrenar tras superar el COVID-19

Dani Alves y Jordi Alba se reincorporaron a los entrenamientos del FC Barcelona, tras recuperarse del coronavirus, en la sesión de puertas abiertas que se celebró en el Camp Nou, donde acudieron 13.513 espectadores que ocuparon la zona de tribuna y el gol sur.

El brasileño, como es habitual, fue el alma de la fiesta, saltando el primero al terreno de juego con el himno del Barça sonando por los altavoces y cantándolo a pleno pulmón en la foto de grupo que se hizo el equipo, que mostró caras sonrientes tras el triunfo por 0-1 ante el Mallorca de este domingo.

Tras una suave vuelta al campo para calentar las piernas, los jugadores se dividieron entre los que fueron titulares en el Visit Mallorca Stadium y los que entraron en el segundo tiempo o no disputaron ningún minuto.





