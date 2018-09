Barcelona estuvo de malas por la sexta fecha de la Liga Santander. Empezó ganándole al Leganés en el Estadio Municipal de Butarque, pero luego se dejó voltear el partido en menos de cuatro minutos. Aunque, uno de los tantos del elenco local debió ser anulado.

Así lo afirmó el programa español El Chiringuito. Según el citado medio, en el gol del empate que sufrió Barcelona hubo un fuera de juego y la acción fue más que analizada. Hasta hicieron la consulta con un arquitecto.

Este usó un software avanzado para determinar la posición de adelanto de parte de uno de los delanteros rivales del Barcelona. Es más, hasta dio la longitud de su adelanto: 16 centímetros, casi imperceptible para el juez de línea de ese sector.

Lo que no entendieron algunos panelistas de El Chiringuito que son partidarios del 'Barza' fue que no le avisaron el árbitro principal Alberto Undiano para que use el VAR.

Ahora, los culés tendrá la oportunidad de remediarse tras la caída 2-1 ante Leganés este sábado cuando reciban al Athletic Club de Bilbao en el Estadio Camp Nou. Tienen 13 puntos de 18 posibles.