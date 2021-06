Antoine Griezmann es uno con la camiseta de Francia y otro con la del FC Barcelona. En la selección, nadie puede dudar de su rendimiento y capacidad goleadora. En el club, mientras tanto, es de los principales señalados cada vez que no le va bien al equipo. Lo reconoce el mismo futbolista y ofrece explicaciones del porqué de estas realidades. Se queja de las críticas que le han caído en Cataluña, pero cree que las cosas mejorarán en la próxima temporada.

“En Francia me he ganado el respeto. Los que saben de fútbol se dan cuenta que lo hago bien en todos los lugares en los que voy. En la selección, todos los balones pasan por mí, me siento más libre, como en el Atlético de Madrid. En Barcelona fue complicado por mis primeros partidos y las críticas fueron a veces exageradas. En 2021, sin embargo, pienso que va a mejor”, comentó Griezmann en entrevista con ‘L’Equipe’.

En la misma línea, Griezmann ha explicado las diferencias lo que es jugar con Didier Deschamps y con Ronald Koeman, entrenador del Barcelona que ha sido ratificado por toda la temporada 2021-22.

“Me siento más libre que en el Barça, ya sea para ir a pedir un balón o para definir en el área. Cuando se trata de defender, yo me muevo para las necesidades del equipo: a veces, defiendo como un mediocentro, a veces como lateral. Desde el momento que estoy libre ofensivamente, me siento bien. Cuando me piden atacar como extremo en la banda, no tengo el regate ni la velocidad para el uno contra uno. Tampoco soy una referencia”, dijo ‘El Principito’.

Cabe recordar que Griezmann llegó al Barcelona en 2019 desde el Atlético de Madrid por más de 100 millones de euros. Hasta el momento, ha ganado la Copa del Rey.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO