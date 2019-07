''Los trenes no pasan solo una vez'': las primeras palabras de Griezmann como jugador del Barza [VIDEO]

Un año más tarde de lo esperado, el Barcelona cerró este viernes la llegada del delantero francés Antoine Griezmann , un refuerzo controvertido por las calabazas del "Principito" al club azulgrana la temporada pasada y la reacción aireada del Atlético de Madrid. A mediados de mayo, el delantero de 28 años ya había anunciado su marcha de la capital y, en plena pugna entre su club y el Barça, el domingo pasado no se presentó a la vuelta a los entrenamientos de los hombres de Diego Simeone.



Su destino no es otro que el club al que dio calabazas hace un año en un documental emitido en directo por televisión para anunciar "la decisión" de quedarse en "su casa" del Atlético. En un vídeo difundido por el Barça unas horas después del anuncio del fichaje este viernes, Griezmann aludía a esta "segunda" oportunidad aprovechada para fichar por el último campeón de LaLiga.



"Mi padre me enseñó de pequeño que los trenes no pasan solo una vez. Ha llegado la hora de aceptar el reto de un nuevo destino. Al fin, nuestros caminos se unen. Defenderé la camiseta del Barça con entrega y compromiso. Es nuestro momento, este es nuestro camino", afirma 'Grizou' en ese vídeo.



Las primeras palabras de Griezmann como nuevo jugador del Barza

"El jugador firmará contrato con el club para las próximas cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2024, con una cláusula de rescisión de 800 millones de euros", había informado antes el Barcelona. Los azulgrana intentaron negociar un traspaso con el Atlético para evitar pagar los 120 millones de euros al contado y los impuestos correspondientes, pero los madrileños se cerraron en banda acusando al Barça y a Griezmann de haberles faltado al respeto.



El francés, referente en el Atlético y en Francia, deberá ahora acostumbrarse a compartir protagonismo ofensivo con el astro Lionel Messi y el uruguayo Luis Suárez. Una terna atacante a la que todavía se le podría sumar otra "vedette" si los rumores se convierten en realidad y el brasileño Neymar toma el viaje de vuelta a Barcelona tras su abrupta marcha al París SG en 2017 por 222 millones de euros.



Para Griezmann, Barcelona supone una oportunidad de engrosar su palmarés: tras 257 partidos y 133 goles con el Atlético de Madrid, solo levantó una Supercopa de España y una Europa League. Marcado por los sucesivos fracasos de los 'colchoneros' en la Champions League y la marcha de sus amigos Lucas Hernández (Bayern de Múnich) y Diego Godín (Inter de Milán), el futbolista formado en la Real Sociedad confesó querer "ver otras cosas, tener otros desafíos".



El primero será seducir a la afición azulgrana que, enfadada todavía por el polémico documental, lo silbó en abril en su última visita al Camp Nou. Como primer gesto, el francés habría aceptado reducir su salario para aterrizar en el club catalán, según dicen los medios españoles. Griezmann es la segunda incorporación del Barcelona después del prometedor centrocampista holandés Frenkie de Jong del Ajax.



