El FC Barcelona sueña día y noche con los goles de Erling Braut Haaland de cara a la temporada 2022-23. El interés del cuadro azulgrana por el goleador del Borussia Dortmund es grande, pero no nuevo. En 2019, el entonces presidente del conjunto catalán, Josep María Bartomeu, valoró la incorporación del nórdico. Sin embargo, un informe de los ojeadores de la institución de la ciudad condal le desaconsejó contratar al futbolista que por aquella época defendía los colores del RB Salzburgo de la Bundesliga de Austria. Finalmente, terminó en el equipo de la cuenca del Ruhr.

Según Culemanía, portal partidario del Barcelona, los cazatalentos del equipo de LaLiga Santander reconocieron el gran talento de Haaland para hacer goles. Tras un corto paso por el Molde, antes de llegar al club de las bebidas energéticas, los números de Erling eran ya impresionantes.

Es más, el aún delantero del Dortmund ya se había dado a conocer tras anotarle nueve goles a Honduras en el Mundial Sub 20 de Polonia. En el Barça estimaban que su capacidad ante el arco era indiscutible. No obstante, por las venas del ariete nórdico no corría el tan famoso ADN azulgrana.

Josep Maria Bartomeu no quiso firmar a Haaland para el Barcelona. (Fotos: Barcelona)

Siempre según la citada fuente, los ojeadores escribieron en el informe que solicitó la dirección deportiva del Barcelona que Haaland no cumplía con el perfil asociativo que se busca en los potenciales fichajes del club. Así las cosas, Bartomeu dejó al nacido en Leeds en bandeja de plata para el Dortmund.

Por ese entonces, el Salzburgo y el entorno de Haaland solo pedían 40 millones de euros por la operación. Hoy, el Dortmund estima que el traspaso llegaría a costar hasta 300 ‘kilos’, lo que se desprende en precio de transferencia de club a club, comisiones para el agente Mino Raiola y el sueldo de Erling por cinco temporadas.

Desde su fichaje por el Dortmund en enero de 2020, Haaland ha marcado 76 goles en 80 partidos, entre todas las competiciones. En Liga de Campeones, con Salzburgo y después Borussia Dortmund, anotó 23 tantos en 21 encuentros. Cristiano Ronaldo, máximo goleador de todos los tiempos en Champions, necesitó 61 duelos para alcanzar las 23 dianas.





