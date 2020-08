FC Barcelona continúa mirando cómo reforzar su plantilla con miras a las próxima temporadas, en las que conseguir la Champions League se planteará como uno de sus principales objetivos. En el camino, se confirmó el interés del equipo ‘Culé’ por Eric García, jugador que milita en Manchester City de Pep Guardiola.

Incluso, según detalla Mundo Deportivo, los ‘Citizens’ ya han recibido una oferta formal por el defensa que se formó en las canteras del equipo azulgrana que hoy lo quiere de vuelta en sus filas.

Tomando en cuenta que Gerard Piqué es uno de los futbolista de FC Barcelona que no tienen su futuro asegurado en el club, la posibilidad de García toma mayor peso. Eso sí, la dirigencia del equipo español tiene decidido no hacer una oferta mayor a la que ya realizo por el defensor.

En FC Barcelona ya buscan un reemplazo para Lionel Messi ante su eventual salida

“Me veo más fuera que dentro”. Esas fueron las palabras que Lionel Messi utilizó para comunicarle a Ronald Koeman que en estos momentos no está seguro de su continuidad en el FC Barcelona la próxima temporada. En el seno de la dirección deportiva ya son conscientes de que el argentino podría no continuar en el 2020-21, es por eso que no han tardado en tomar medidas.

De acuerdo a información que este sábado presenta el diario italiano ‘TuttoSport’ y que confirma ‘The Sun’ de Inglaterra, en el Barcelona ya eligieron el nombre del jugador que reemplazará a Leo Messi en caso decida irse. Se trata nada menos que de su compatriota Paulo Dybala.

Tal como apuntan las citadas fuentes, el Barcelona cree que el delantero de la Juventus es el jugador ideal para tomar el puesto de Messi. De hecho, no es la primera vez que en Camp Nou se fijan en el argentino como posible refuerzo. A diferencia de ocasiones pasadas, hay motivos para creer en la llegada de la ‘Joya’.

TE PUEDE INTERESAR