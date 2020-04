La historia de Andrés Iniesta con Barcelona se escribió desde 2006 a 2018 y lo ganó todo con la camiseta azulgrana en el pecho. El popular ‘Cerebro’ compartió volante en el club catalán con cracks como Xavi Hernández, Ronaldinho, Deco y Sergio Busquets.

Actualmente, Andrés Iniesta está alejado del Barcelona ya que se desempeña como mediocampista del Vissel Kobe de la primera división japonesa. Sin embargo, no pierde el deseo de convertirse en director técnico y dirigir a su ex conjunto. Así lo hizo saber en conversación con El Larguero de la Cadena Ser.

“Creo que voy a buscar ser entrenador. Me siento identificado con esa idea. No escondo que algún día me gustaría dirigir al Barcelona en algún momento, pero será cuando esté preparado”, fue lo que dijo Iniesta al citado medio español.

Iniesta, leyenda viva del Barcelona

Además, el campeón de la Euro y de la Copa del Mundo con la Selección de España dio cuenta de cuántos años más se ve como jugador profesional. “Si Dios quiere y no me pasa nada, podría jugar dos más”, apuntó el canterano azulgrana.

Actualmente, Andrés Iniesta la pasa en cuarentena en tierras japonesas con su familia a la espera que las autoridades niponas den la autorización para que los jugadores se entrenen en conjunto. En Barcelona esperan tenerlo en el mediano plazo como DT.

Por otra parte, en UEFA mantienen reuniones para determinar cuándo será el reinicio de la Champions League en medio del COVID-19. Faltan cuatro partidos pendientes de vuelta de octavos de final; uno de ellos el Manchester City contra Real Madrid en Inglaterra.

