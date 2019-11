Culminó el parón de selecciones y los jugadores del Barcelona retornaron al club desde sus respectivos países para sumarse a los entrenamientos con miras al duelo ligueros ante Leganés este sábado por la fecha 14. LA mayoría de jugadores volvieron apenas terminado sus partidos, como es el caso de Antoine Griezmann.

El francés, sin embargo, estuvo en un evento de la marca que lo viste en Fira de Cornellà, en Barcelona, en la que comentó muchos aspectos de su fútbol, entre cualidades, virtudes y defectos.

“Yo no sé regatear, me gusta jugar a uno o dos toques, con velocidad”, se definió inicialmente. “Me gusta que la salida de balón sea limpia y chutar a puerta”, agregó Antoine, quien regresa con la mecha encendida a Cataluña, pues ante Albania anotó su gol número 30 como internacional francés.

En el acto también participaron Jan Oblak, Luis Suárez y Samuel Umtiti, además de la jugador alemana de origen húngaro Dzsenifer Marozsán.

La broma de Henry

El exjugador francés, Thierry Henry, le jugó una broma a Umtiti, cuando éste habló de las virtudes del nuevo modelo de las botas de Puma. ‘Tití’ ejerció de traductor: “Dice que las botas le servirán para defender mejor”, bromeó.

