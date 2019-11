Tras un periodo largo de dudas sobre su continuidad y la forma en que daría, todo ello está por culminar. Eric Abidal, secretario técnico del FC Barcelona, aseguró en una entrevista para ‘Mundo Deportivo’ que están en conversaciones con Lionel Messi y Ansu Fati para renovar el vínculo de ellos con la institución.

Sobre la renovación de su principal exponente, dijo que “ya están hablando, no sé si tendremos noticias pronto, porque la decisión dependerá del jugador y su entorno, pero para nosotros, como club, ojalá que se cierre lo antes posible". El crack de 32 años culmina contrato en el 2021, pero tiene una cláusula que le permitiría quedar libre el próximo año.

Sobre el futuro del club, el activo Ansu Fati de 16 años, Eric dijo que “también estamos hablando con su entorno. Es un jugador joven que tenemos que proteger. Tenemos que hablar con su familia y su representante. Y a partir de ahí, que siga su proceso de entrenar, de trabajar y siga sumando minutos de juego”.

Buscan una alternativa por izquierda

Esta temporada, Barcelona ha conseguido triunfos gracias a Lionel Messi. El crack argentino sigue siendo fundamental para los resultados, pero no puede solo. Griezmann no ha sido lo que esperaban de él, Luis Suárez sigue siendo el ‘killer’, pero se lesiona seguido y Dembélé no termina de explotar.

Es por ello que, según ‘Mundo Deportivo’, Barcelona estaría viendo opciones y habría puesto los ojos en Calvin Stengs, extremo por izquierda del AZ y que fue convocado a la Selección de Holanda.

