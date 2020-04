Cuando Samuel Umtiti llegó al Barcelona en 2016, cogió el titularato de la mano del director técnico Luis Enrique. No obstante, desde que el entrenador español se marchó del Camp Nou las cosas para el ex defensor central del Olympique Lyon se dieron de manera irregular: llegaron títulos, aunque no con él afianzado en el equipo.

Desde hace meses que los medios europeos indican que Samuel Umtiti dejaría la camiseta del Barcelona al final de temporada, pero tal parece que el zaguero francés continuaría en Cataluña. Así lo apunta este lunes el diario Sport a través de su edición digital.

El citado medio catalán reporta que la llegada de Quique Setién como nuevo DT del Barcelona le ha servido a Umtiti para revalorarse. El ex Betis no tiene fijo en su oncena a Clément Lenglet, por lo que ha recibido chances de mostrarse.

Umtiti, fijo para seguir en Barcelona este 2020

Además, se menciona que el internacional con la Selección de Francia y campeón del Mundial Rusia 2018 está más que a gusto en la ciudad y que tiene fe en que recuperará su mejor versión. El objetivo es claro: compartir la zaga central con Gerard Piqué.

Ofertas no le faltan a Samuel Umtiti para abandonar Barcelona, con el que tiene contrato hasta mediados de 2023. Manchester United es uno de los más interesados, pero habrá que convencerlo para que vaya por primera vez a la Premier League.

Por otra parte, la Asociación de Fútbolistas Españoles (AFE) da cuenta que el reinicio de LaLiga Santander podría darse para inicios de junio y que tood depende del Gobierno español. Siguen las reuniones en pleno COVID-19.

