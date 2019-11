Barcelona, para esta temporada, se ha llevado jugadores de renombre en el mercado de fichajes como Antoine Griezmann y Frenkie de Jong, ex joven figura del Ajax de Ámsterdam. También se hizo con los servicios de futbolistas de mediana trascendencia como el portero Neto, aunque en los planes también estuvo uno que bien pudo pelear con Ousmane Dembélé para alternar minutos en el primer equipo que dirige el técnico Ernesto Valverde.

Y es que Willian fue uno de los voceados para ponerse la camiseta del Barcelona en este inicio de temporada. La prensa del Viejo Continente lo vinculó con el vigente campeón liguero, pero no hubo acuerdo para sacar al extremo derecho del Chelsea. Es más, ha sido el mismo atacante el que ha confirmado que hubo ciertos contactos con la directiva de Josep Maria Bartomeu.

“La única oferta oficial que tuve en la mano fue la del Barcelona luego del Mundial (Rusia 2018). Ellos le hicieron una oferta al Chelsea, pero estos no aceptaron. Este fue el momento en el que pensé con todos mis familiares y me di cuenta que me gusta estar en Londres”, fue lo que indicó Willian un chat para Saudade, una serie exclusiva de la cadena DAZN.

Willian, tras el “no” al Barcelona, piensa en ir a Brasil

Asimismo, apuntó cuál sería al club brasilero al que llegaría si es que opta por volver a su país. “La opción sería para Corinthians (en donde ya jugó). Pasé toda mi infancia en ese club y tengo amigos allí. Soy un hincha más. Cuando llegué al equipo profesional, mi familia no lo podía creer”, añadió.

En lo que va de la campaña de la Premier League, Willian tiene poco más de 600 minutos. Por otra parte, en Barcelona - tras el empate sin goles ante Slavia Praga por la Champions League - jugará este fin de semana contra el complicado Celta de Vigo y está en la obligación de sumar de a tres para no perder la punta de LaLiga Santander.

► Eden ‘Tu Diablito’ Hazard: el perfil de Tinder del jugador del Real Madrid

► El recambio para Suárez: Barcelona piensa en Aubameyang para el mercado de enero 2020

► A un partido de hacer historia otra vez: “Queremos volver a ser el ‘Papá’ de todos”

►Su amigo, Rodrygo: Vinicius tuvo tremendo gesto con él tras triplete con Real Madrid en Champions