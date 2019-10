Se viene el golpe: Rakitic quiere salir del Barcelona y da visto bueno para llegar a otro club de LaLiga

Ivan Rakitic se ha visto en un segundo plano esta temporada en Barcelona. Llegó con bombos y platillos procedente del Sevilla a mediados de 2014 en pleno Mundial de Brasil, pero con el pasar de los años ha perdido protagonismo y tal parece que su paciencia para ser titular en el elenco culé está por terminar. Así lo asegura el diario Marca, el cual apunta que Atlético de Madrid tiene en la mira al internacional con la Selección de Croacia.

El citado medio de la capital española sostiene que la dirigencia del Atlético contactó a Ivan Rakitic hace unas semanas con la intención de saber su situación para sacarlo del Barcelona. No es la primera vez que los colchoneros, que tienen a Diego Simeone como entrenador, han buscado al hábil mediocampista. Primero se fijaron en él cuando este pasó de un momento a otro del Schalke 04 al Sevilla. Luego, cuando se puso la camiseta del 'Barza'.

Es más, se añade que Rakitic no ve con malos ojos pasar del conjunto azulgrana al Atlético. Por ejemplo, uno de los antecedentes más recientes que han dado ese paso ha sido el del turco Arda Turan. No obstante, este no brilló en tierras catalanas y salió por la puerta falsa del Estadio Camp Nou.

Rakitic no tendría fijo un puesto en el 11 del Atlético

De llegar al conjunto del Wanda Metropolitano, el popular 'Raqueta' no la tendría fácil para ganar un puesto en el once titular. Jugadores como Saúl Ñíguez y Koke Resurrección son algunos de los fijos en el plantel que dirige el 'Cholo'. Habrá que esperar para saber si su traspaso se da en el mercado invernal o recién para la próxima temporada.

De otro lado, el primer equipo del Barcelona viene de ganarle 5-1 al Valladolid en condición de local por la jornada 11 de LaLiga Santander 2019 con doblete de Lionel Messi. Con la victoria, los hombres de Ernesto Valverde se metieron nuevamente en el primer lugar, a la espera de lo que haga el Granada.

