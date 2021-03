Barcelona apostó en la temporada 2019-2020 por la compra de Jean Clair Todibo. El joven defensor francés llegó procedente de Touluse con la esperanza de ganarse un espacio en el equipo; sin embargo, no terminó de convencer a los entrenadores que decidieron cederlo 12 meses después de su compra.

Estuvo en Shalke 04, Benfica y ahora en Niza, donde ha causado sorpresa con sus últimas declaraciones a el conocido diario L’Equipe, revelando lo mal que se sentía en la ‘Ciudad Condal’.

Todibo inició la conversación explicando que no se ganó un lugar en Barcelona por culpa suya: “Me faltó humildad, seriedad y profesionalidad. No sé quién me creía que era”.

Sin embargo, luego dejó claro que se sentía incómodo con la camiseta azulgrana. “Ir al Barça y no jugar es una mierd*. No ayudé al equipo, gané una Liga, pero es falso en realidad. ¡Jugué cuando habíamos ganado el título! Prefiero ponerme la camiseta del Sedan y jugar que ir a Barcelona y no jugar. Además, tienes menos críticas”, añadió.

El próximo reto de Todibo será demostrar que su nivel si está como para el Barza. “Lo hago lo mejor que puedo, no para que la gente diga que he cambiado, sino porque me hace sentir bien. No debes prestar atención al juicio de los demás en el fútbol, de lo contrario rápidamente caes en una depresión. Soy yo quien me valoro”, finalizó.

En Barcelona, el francés apenas ha disputado cinco partidos (326 partidos) y su sueño no es otro que regresar pronto. Algo que realmente parece complicado por la confianza de Ronald Koeman sobre Gerard Piqué, Ronald Araujo y Clement Lenglet.

