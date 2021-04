Reconoció lo que tal vez, en algunas ocasiones, dejó notar en el campo de juego. Jérémy Mathieu concedió una interesante entrevista a ‘L’Equipe’ en la que repasó su paso por el FC Barcelona y reveló una estrategia que que usó para no irse del Valencia, ya que admite que “no quería ir al Barça”. La jugada no le salió tal como esperaba, mientras terminó poniéndose la camiseta del cuadro culé.

“No quería ir al Barça. Cuando el club se me acercó (en 2014), era capitán en Valencia, estaba disfrutando de mi vida allí y me preguntaba: ¿voy a pulir el banquillo en Barcelona?”, comenzó el francés, relatando su mala experiencia como futbolista del equipo catalán.

“Cuando recibí el contrato que me ofreció el Barcelona, redacté un nuevo contrato, en el que había un salario de un nivel entre el que recibía en ese momento y el que me ofrecía el Barça. Le mostré este contrato falso al director deportivo del Valencia (Rufete), diciéndole: ‘Si me das esto, me quedo’”, agregó.

Sin embargo, el presidente del club valenciano Amadeo Slavo se negó, por lo que Mathieu decidió entonces poner marcha rumbo al Camp Nou. “Comprendí que no contaban conmigo”, admitió mostrando su tristeza por tener que mudarse a cientos de kilómetros de distancia de Valencia.

Un ejemplo de su calvario

“Me metí uno con el Barça ante el Villarreal (2-2, 20 de marzo de 2016). En un córner no veo que llegue el balón, rebota en mi pecho y se mete en la portería. Después, todos los periodistas españoles me aplastaron, como si lo hubiera hecho a propósito”.

Su rival más duro

Mathieu reconoció a Diego Costa como el rival más difícil al que se ha enfrentado. “Te da pequeños golpes de “perro” para sacarte de tu juego. Él pisa tus pies, se disculpa y comienza de nuevo inmediatamente después. Puede que lo sepas, te acaba molestando, le respondes y te llevas una amonestación”, declaró.





