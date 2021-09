El FC Barcelona ha perdido este miércoles ante el SL Benfica (3-0) en la segunda jornada de una fase de grupos en la que es colista, después de un pésimo resultado que deja contra las cuerdas a un Barça y a un Ronald Koeman que no estuvo presente cuando Joan Laporta bajó al vestuario.

De acuerdo a información que avanza la prensa española, como ‘El Larguero’ y diario ‘As’, el presidente azulgrana bajó al vestuario del estadio Da Luz para consolar a unos jugadores abatidos tras un nuevo batacazo en Europa.

Eso sí, Laporta acudió al vestuario azulgrana cuando Koeman se encontraba en la conferencia de prensa post partido, y según los citados medios, no mencionó en ningún momento de su discurso al técnico neerlandés. Una clara señal de que el DT no está en el proyecto.

Por el momento, en el Barcelona no tomarán ninguno decisión, no al menos con el duelo frente al Atlético de Madrid a la vuelta de la esquina. Aunque el partido en el Wanda Metropolitano, este sábado por LaLiga, podría terminar por dictar sentencia.

Habrá que ver si llega al tercer partido de esta fase de grupos que se le complica a un Barça que, en lo positivo, quiere ver que quedan cuatro partidos más. Para empezar, doble partido ante el Dinamo de Kiev.

De momento, el Barcelona sigue sin salir de las sombras y sin mostrar un juego que ilusione. Esta vez, ni Ansu Fati, que necesita minutos y rodaje, ni el regreso tras lesión de Pedri pudieron maquillar lo que sin duda fue una muy mala noche culer.

Koeman no siente respaldo del club

Tras otra noche para el olvido en Lisboa, el técnico azulgrana atendió a los medios de comunicación, para intentar explicar no solo la derrota de este miércoles en el Da Luz, sino la campaña que viene siendo irregular.

“Puedo opinar de mi trabajo con el equipo, me siento muy respaldado por mis jugadores, por la actitud que tienen, por los demás y por el club no lo sé. De mi futuro no puedo decir nada, porque no sé cómo piensa el club. No quiero contestar más preguntas por eso, porque no está en mis manos. Ya veremos”, auguró.

