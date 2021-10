Insólito. Lionel Messi sigue en la cabeza de Joan Laporta y eso ha quedado evidenciado el día de hoy durante la conferencia de prensa por la renovación de Pedri con el FC Barcelona. El presidente de la institución culé se refirió al canario como el astro argentino en lugar de llamarlo por su nombre, provocando la risa de todos los presentes.

El mandamás del conjunto de la Ciudad Condal estuvo presente en la rueda de prensa de la renovación de una de sus estrellas, el cual selló un nuevo contrato hasta 2026. Ante las preguntas de los periodistas, Laporta tuvo un pequeño lapsus.

“Fuimos a la Candelaria y se estaba celebrando una misa. La Candelaria es como la Moreneta aquí, y era espectacular. Hasta el cura era del Barça. No me extraña que Messi... perdón, Pedri, fuese del Barça. No me extraña que sea del Barça en ese ambiente”, mencionó.

Por otro lado, Pedri se mostró muy emocionado por firmar el nuevo contrato con el elenco azulgrana. El tinerfeño estará ahora vinculado hasta 2026 y tiene una cláusula de 1.000 millones de euros con los blaugranas.

Cláusula anti jeques

El equipo azulgrana publicó este jueves la confirmación de la renovación del exLas Palmas. Con tan solo 18 años, tendrá contrato hasta junio del 2026. Además, el club le ha colocado una cláusula de rescisión histórica: pasa de 400 millones de euros a 1000 millones.

Hasta el momento, las cifras más altas en la cláusula de rescisión las habían tenido jugadores como Antoine Griezmann, actualmente cedido en el Atlético de Madrid, que tenía una opción de salida del cuadro catalán que ascendía a 800 millones.

También se convirtió en el futbolista con el documento de salida más alto de LaLiga, superando a David Alaba (Real Madrid) con 850 millones de euros. Precisamente, en este apartado, los blancos quisieron curarse en salud con los 750 millones de Brahim y Modric o los 700 que tienen Asensio, Vinícuis, Isco y Courtois.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.