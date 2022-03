Como bien sabemos, la salida de Lionel Messi fue dura y difícil de asimilar para la afición del FC Barcelona. El elenco blaugrana tuvo que decirle adiós al mejor futbolista de la historia de la institución, el cual puso rumbo a Francia para continuar con su carrera futbolística en el París Saint-Germain. Sin embargo, desde el fracaso del cuadro parisino en la Champions League frente a Real Madrid, se ha comenzado a especular sobre un posible regreso del rosarino al Camp Nou, algo sobre lo que habló el mandamás culé en una entrevista para ‘RAC1′.

“Por supuesto que me gustaría que Messi viniera a inaugurar el nuevo estadio, eso también es casa de Leo, él es uno de los grandes artífices que han hecho mayor en el Barça. Ahora tenemos una relación menos fluida, yo el recuerdo con efecto, espero que él también”, fueron las primeras palabras del presidente del equipo blaugrana.

Y agregó: “¿Opciones de que Messi regrese al Barça? No he recibido ningún mensaje suyo o del entorno que quiera volver, y nosotros ahora no nos lo planteamos. Estamos construyendo un equipo nuevo, con gente joven y cierta experiencia, la simbiosis está funcionando. Ahora bien, Leo es Leo”.

Del mismo modo, Laporta se rindió a Xavi Hernández, actual entrenador del FC Barcelona que recientemente comandó la victoria de su escuadra frente a Real Madrid en el ‘Clásico español’. “Lo está haciendo fantástico, ahora ya jugamos a lo que queremos, creamos ocasiones, hacemos goles... lo miras diferente, a principio de temporada sufría porque no salía lo que queríamos. Todo es un proceso, Xavi ha vuelto al origen. Vamos por el buen camino”, aseveró.

Por otro lado, el directivo se refirió a las opciones del club en el campeonato doméstico, volviendo a derrochar optimismo: “No firmo ser segundo en Liga. Quiero ganarla. Tenemos equipo para ello”, aseguró.

Sobre el acuerdo con Spotify

El mandamás blaugrana también comentó sobre cómo se gestó el acuerdo con su nuevo patrocinador: “El día que nos hicieron la foto en el palco con los dirigentes de Spotify, el acuerdo estaba cerrado, pero nos pidieron un período de silencio. No peligró el acuerdo. Es el mejor contrato de esponsorización de la camiseta de la historia”.

Por último, Laporta habló sobre el periplo de Koeman en el banquillo culé. “Fue como fue, intenté tratarle con respeto como persona e ídolo del Barça. En verano, cuando le pido 15 días, ya tenía en mente a Xavi, pero decidimos apostar por Koeman y esperar a que cambiara, la Liga debería haberse ganado”, finalizó.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR