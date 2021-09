Días claves en la Ciudad Condal. La continuidad de Ronald Koeman en el FC Barcelona aún no está definida. Según diversos medios de comunicación, como ‘Más Que Pelotas’, la junta directiva del elenco culé no está convencida con el trabajo del técnico neerlandés. La idea es que termine esta temporada e intentar incorporar a un nuevo estratega que pueda promover la idea de juego que llevó a los culés al éxito.

Siguiendo la fuente citada, esta misma asegura que Joan Laporta ya le ha comunicado a Koeman que es posible extender su contrato si consigue cumplir con ciertos objetivos. Por ejemplo, ganar un título, utilizar el 4-3-3 con un mejor esquema y darles mayores oportunidades a los jóvenes de la cantera.

Sin embargo, todo parece indicar que los directivos del conjunto no están convencidos con esta oferta propuesta por el presidente de la institución y, a menos que la idea tenga un giro de 90 grados, el neerlandés se marchará una vez finalizado su contrato con el equipo.

Por otro lado, los dirigentes del cuadro ya tienen en la mira a dos nombres para sumarse al banquillo de cara a las próximas temporada. El objetivo es sumar a alguien que conozca al club y que pregone una idea de juego que guste a todos en el Camp Nou. El único problema es que estas dos opciones estarán libres para el 2023, a menos que ocurra algo extraño.

El primer nombre es Luis Enrique Martínez, un entrenador con el que ganaron su última Champions League. Al parece, el seleccionador español quedará libre luego de terminar el Mundial de Qatar 2022 y es la opción que más gusta a Laporta, a causa de que es un líder, pregona un fútbol ofensivo y al cual le gusta apostar mucho por el talento joven.

La otra opción es Xavi Hernández, siendo la más lógica después de la transición. A pesar de que el ex jugador no tiene la experiencia de Luis Enrique, viene de conseguir buenos resultados en el fútbol qatarí. Eso sí, la directiva ve como un obstáculo que este no tenga experiencia en un equipo de la élite europea.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR