El lateral Jordi Alba del FC Barcelona mostró su enfado con los aficionados que acudieron este sábado al Camp Nou y comentó que “a nadie le gusta” que tus aficionados vayan en contra “y menos en el minuto 15 y con 0-0”.

“Yo respeto a todo el mundo, pero también ellos también tienen que respetarme a mí”, dijo el carrilero zurdo del Barça. Alba marcó un tanto en el minuto 95, que fue anulado por fuera de juego, y poco después se puso las manos en sus orejas dirigiéndose a los aficionados por los pitos recibidos.

“Me gusta la polémica”, dijo irónicamente Alba preguntado por esta circunstancia tras el partido. “La actitud de los jugadores es buena y nos lo dejamos todo en el terreno de juego. Pitar en el minuto 15 y con 0-0 no me gusta”, insistió.

Alba entiende “en parte el cabreo de la gente”, pero espera el apoyo de los aficionados para conseguir mejorar. “Me cabrea que se critique cuando somos los primeros que queremos que todo salga bien, si hubiera jugadores que no corren...”, indicó.

“No es fácil (jugar) cuando hay ese murmullo en el campo, cuando las cosas no salen y se escuchan cosas, pero debemos convivir con ello”, añadió el lateral, quien admitió que “rozar la perfección de años anteriores es muy difícil y debemos asumirlo”.

También se refirió a la polémica que ha rodeado esta última semana a Eder Sarabia: “Parece que Sarabia haya matado a alguien... y también ahora parece que el cuerpo técnico no pueda expresarse como quiera. Él vive intensamente el fútbol, no faltó al respeto a nadie, yo en su lugar igual hubiera hecho lo mismo o peor, no estamos molestos”.

