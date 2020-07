José Manuel Pinto marcó historia en FC Barcelona, al ser parte del sextete que el elenco azulgrana consiguió en 2009, año en el que escribió su nombre en la Champions League, LaLiga, Copa del Rey, Recopa de España, Muncial de Clubes y Recopa de Europa.

Sin embargo, no siguió quedarse bajo los tres palos de la escuadra ‘Culé‘, teniendo que probar suerte lejos del balompié, sorprendiendo a propios y extraños con los resultados que consiguió fuera del campo de juego.

La faceta musical de Pinto

El exportero de FC Barcelona hizo una carrera musical corta, pero exitosa. Incluso, pudo ganar un Grammy en reconocimiento a la preentación del Mejor Albúm de Flamenco en 2016.

Pinto ahora es instructor de zumba

No contento con ello, José Manuel Pinto decidió dejar los escenarios de canto para iniciar otro proyecto. Esta vez, como instructor de zumba. El exguardameta de FC Barcelona se convirtió en viral y es uno de los profesores más reconocidos de su país, seduciendo a las personas a unirse a sus pegajosas coreografías.

José Manuel Pinto no quiere saber nada de fútbol y es feliz con su nueva vida. Su pasado glorioso en FC Barcelona quedó en el pasado, aunque no por ello deja de ser uno de los mejores amigos del astro argentino del elenco español, Lionel Messi.

“A mí, personalmente, me aburre ver fútbol. Cundo jugaba, había jugadores que no los conocía porque no veía fútbol. Estudiaba cómo jugaban, veía lo que tenía que ver nada más. No echo nada de menos el fútbol. Echo de menos a mis compañeros, el vestuario, las risas. Yo ahora veo el doble de fútbol: antes veía nada y ahora nada de nada”, sostuvo el exportero del elenco azulgrana en diálogo con ‘Jugones’.

