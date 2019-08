Le 'robó' a De Ligt y va por otro: Juventus se fija en defensa del Barcelona para próxima temporada

Barcelona ha puesto su meta en lo que resta del mercado de fichajes el regreso de Neymar. El crack del PSG ha dejado en claro que si bien es cierto se ha sumado a la pretemporada parisina, tiene la clara la idea de volver a jugar con la camiseta azulgrana en el Camp Nou. No obstante, los culés no se pueden desconcentrar completamente en el ex Santos porque podrían perder a uno de sus jóvenes pilares por interés de Juventus.

Según revela este jueves el diario Sport a través de su versión digital, Juventus se ha fijado en Juan Miranda, lateral izquierdo del Barcelona que solo tiene 19 años de edad. Apunta que ante el interés catalán por Junior Firpo, ven con buenos ojos la llegada del joven jugador a Turín.

En el 'Barza' también se han fijado en el fichaje de un nuevo lateral zurdo que le dé pelea a Jordi Alba y las conversaciones con Betis con Firpo ya están avanzadas. Es por ello que Miranda no tendría hueco en el club y la Vecchia Signora pondrá la carne en el asador por él.

Para que se dé la operación por el futbolista, los culés primero tienen que fichar al recambio de Alba. Solo así lo dejarían salir. Para el portal Transfermarkt tiene un valor de 5 millones de euros y un contrato hasta 2021 en el cuadro de Ernesto Valverde.

De otro lado, el primer equipo del Barcelona continúa con sus trabajos de pretemporada y en la mira está un nuevo amistoso. Este chocará con Arsenal en condición de local por el Trofeo Joan Gamper 2019.

