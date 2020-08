Las cosas andan bastante revueltas en el Camp Nou, con el deseo de Lionel Messi de salir del FC Barcelona como telón de fondo. En medio del famoso burofax del argentino, el club azulgrana habría recibido otro, el de Quique Setién. Esto, que desde luego no tiene el mismo nivel de importancia que el caso de Leo, podría afectar directamente a Ronald Koeman y sus funciones como nuevo técnico azulgrana.

Resulta que mientras que el Barcelona no llegue a un acuerdo de manera inminente con el técnico cántabro, no podrá inscribir al entrenador neerlandés y este no podrá sentarse en el banquillo como técnico azulgrana desde la tercera jornada de Liga.

Según el artículo 163 del Reglamengo de la Federación de España, “no se tramitará licencia de entrenador, segundo entrenador, entrenador de porteros o preparador físico al club que, habiéndolas solicitado, no haya satisfecho o garantizado la totalidad de las cantidades que, en su caso, adeudara a estos o a sus antecesores en el cargo”.

También, el apartado señala que “no se tramitarán ni renovarán licencias de entrenadores ni se librarán tampoco de futbolistas, a aquellos clubs que no hayan satisfecho o garantizado, al 30 de junio del año de que se trate, la totalidad de las cantidades que adeudasen al entrenador o entrenadores anteriores”.

El artículo acaba recordando que los técnicos o clubes pueden acudir al Comité Jurisdiccional de la RFEF en caso de desacuerdo.

El burofax de Setién

Según adelanta la ‘Cadena Ser’, el recién cesado entrenador del Barcelona estaría reclamando que el club notificara de forma oficial su despido para poder iniciar los trámites con el objetivo de buscar un nuevo equipo.

A diferencia de lo que ocurre con Leo, desde luego, el club sí habría contestado a Setién, comunicándole al entrenador cántabro que daba por consignado el burofax y que intentará solucionar esta situación “en el tiempo y la forma conveniente”

