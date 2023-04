Barcelona derrotó por 4-0 al Betis el sábado y dio un paso importante en la lucha por el título de LaLiga Santander. Todo era felicidad para el cuadro ‘blaugrana’, pero la mañana del domingo se conoció una mala noticia: Jules Koundé sufrió un robo en su casa de Sitges mientras disputaba el partido en el Spotify Camp Nou. Así lo comunicó el jugador francés a sus compañeros de equipos al llegar a la sesión de entrenamiento matinal en la Ciutat Esportiva.

Luego del partido, el defensor de 24 años de edad regresó a su domicilio y se percató de que se había producido el delito. Inmediatamente dio parte a la policía y también informó a la directiva del club ‘blaugrana’, que en estos casos siempre está abierto a ayudar a sus jugadores en todo lo que requieran.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que delincuentes aprovechan los partidos de fútbol para desvalijar las viviendas de los futbolistas. Usualmente no se lamenta los daños físicos porque los jugadores no están presentes durante el robo, pero es una modalidad que cada vez se hace más en el mundo.

Son varios los jugadores del Barcelona que fueron víctimas de robos en sus viviendas. El caso más preocupante, por la agresividad de los delincuentes, fue el que sufrió Pierre-Emerick Aubameyang el pasado mes de agosto, poco antes de irse al Chelsea. En aquel momento, uno de los ladrones arrastró a la esposa del atacante por el cabello y cuando éste fue a defenderla fue golpeado con el arma.

Otros futbolistas que sufrieron esta modalidad de robo fueron Luis Suárez, Samuel Umtiti, Jordi Alba, Philippe Coutinho, Ansu Fati y Kevin-Prince Boateng.

Barcelona: cuándo vuelve a jugar

Barcelona se enfrentará a Osasuna el martes 2 de mayo por la fecha 33 de LaLiga Santander. El partido está programado para jugarse desde las 12:30 p.m. (horario peruano) en el Spotify Camp Nou. A falta de solo seis fechas para el final, el equipo de Xavi Hernández es el líder y el principal candidato a quedarse con el título.

Al cuadro ‘culé' todavía le falta enfrentar a Espanyol, Real Sociedad, Real Valladolid, Mallorca y Celta de Vigo. Por ahora, le saca una diferencia de 11 puntos a su más cercano perseguidor, el Real Madrid de Carlo Ancelotti. Eso sí, el Barza solo está enfocado en el torneo local, mientras que el equipo madridista debe medirse al Manchester City por las semifinales de la Champions League.





