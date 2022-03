Ousmane Dembéle se ha convertido en las últimas semanas en uno de los jugadores más determinantes en el Barcelona. Su reciente actuación en el Clásico de España, ante Real Madrid, dio cuenta de que ahora es una pieza esencial en la pizarra de Xavi Hernández. Sin embargo, ni el buen momento que vive en el Camp Nou le ha hecho pensar en la continuidad más allá del 30 de junio, fecha en la que termina su contrato. Así lo ha revelado el presidente del cuadro azulgrana Joan Laporta.

En entrevista con el diario catalán Mundo Deportivo, el mandamás de los culés confesó de que en el Camp Nou no hay noticias de que el crack francés quiere seguir siendo del Barcelona en la próxima temporada. Su silencio, y el de su representante, tienen preocupados a los de Les Corts.

“De momento, a nuestros efectos, no tenemos noticias de que él quiera continuar. No sé si su representante se ha puesto en contacto pero creo que no porque lo sabría y en principio estamos centrados en este último tramo de la Liga para intentar dar la campanada y ganarla. A final de temporada, supongo que de alguna manera habrá conversaciones pero dentro de los niveles salariales que estamos estableciendo”, dijo Laporta.

En la misma línea, el presidente del Barcelona ha revelado que la oferta de renovación que Dembélé tenía sobre la mesa expiró el pasado diciembre. Si cambia de opinión y quiere renovar, el popular ‘Mosquito’ deberá acogerse a las nuevas políticas económicas que ha establecido el club.

“La opción que tenía ha expirado y ya estamos marcando unos niveles salariales que tendrá que encajar todos los que se queden la próxima temporada. Unos niveles que tienen que mantener la sostenibilidad y el equilibrio del club y de la plantilla. Y aquí tendrá que entrar todo el que quiera quedarse y el que el club quiera que se quede”, dijo el catalán.

Cabe recordar que Ousmane Dembélé llegó al Barcelona en el mercado de fichajes de 2017 desde el Borussia Dortmund. Lamentablemente para el francés, las lesiones no lo dejaron mostrar todo su talento en tierras catalanas.





