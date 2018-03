Es uno de los mayores talentos en Sudamérica y Barcelona decidió apostar por incorporarlo para la próxima temporada. Pese a que aún hay detalles para finiquitar en el contrato de Arthur , así como el tema de jugadores extracomunitarios en el cuadro catalán, el volante brasileño ya declara como si fuera culé y, en una entrevista para el diario ‘O’Globo’, el aún jugador de Gremio indicó que Neymar fue de “gran ayuda’ para decidir por el Barza.



“Cuando empezaron a salir informaciones y rumores sobre el interés del Barcelona , tuve una pequeña conversación con Neymar en la selección. Le pregunté por el club y solo tuvo elogios para el club y la ciudad. Me recomendó fichar por ellos”, declaró el futbolista al medio brasileño, en donde también agradeció a Philippe Coutinho. “Él me dijo que la ciudad es maravillosa y que el club es excelente para trabajar”, agregó Arthur.



Asimismo, anunciado como el posible sucesor de Iniesta, en la medular del conjunto español, el centrocampista brasileño evitó las etiquetas y señaló que Andrés es "un ídolo", pero que cada uno tiene características diferentes.



"Él es Iniesta, es un dios del fútbol. Pero yo estoy comenzando ahora. Tengo que centrarme en llegar allí y hacerlo lo mejor posible. Ahí vamos viendo, si las cosas van bien, me adapto bien al equipo y a la ciudad, pretendo tener una carrera increíble", comentó el futbolista de 21 años, quien milita en el Gremio de Porto Alegre.



Los comentarios del brasileño llegan en un momento en el que Iniesta reconoció ante los medios de comunicación que antes del 30 de abril decidirá si sigue en el Barcelona o se marcha a la liga china.



El Barcelona y el Gremio alcanzaron este mes un acuerdo que incluye una opción de compra sobre Arthur, la cual se concretaría durante el próximo julio a cambio de 30 millones de euros más otros nueve en variables, según anunció el club azulgrana.