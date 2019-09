Lenglet se suma al descargo de Piqué: "La pretemporada no nos haya ayudado"

► Ya es hora de despertar: los decepcionantes números de Eden Hazard que no justifican sus 100 millones



Pese a que el último fin de semana consiguió su primera victoria de visita en LaLiga Santander, Barcelona sigue sin convencer y cada partido que pasa le cuesta muchísimo hacer pesar su juego. Ante el Getafe, el sábado, la pasó mal luego de la Clément Lenglet, quien precisamente ofreció una entrevista RAC-1, donde se unió al discurso de Piqué, y atribuyó a la pretemporada como la 'culpable' del irregular inicio azulgrana.



"La pretemporada no fue fácil. Todo el mundo lo sabe. Hemos viajado mucho, con horas de diferencia y eso cuesta. No somos el único club que lo hace pero hemos viajado a Japón y Estados Unidos. Puede ser que eso no nos ha ayudado pero ahora hay que arreglar las cosas sobre el campo", dijo el central francés, que se fue a las duchas antes de tiempo por doble amarilla.



Sigue la línea de Piqué

Ya el central español Gerard Piqué había dado declaraciones en esa misma dirección, en la que señaló a los viajes de la pretemporada como un factor determinante que no ha ayudado a los de Valverde a iniciar al 100% la temporada.



" A veces pasa. La pretemporada no nos ha ayudado. Ha habido muchos viajes", explicó el defensor tras la ajustada victoria ante el Villarreal hace una semana.



Se viene la Champions

Lenglet también ha hablado del duelo del miércoles por la Champions League ante el Inter de Milán, el que el central ha calificado como el adecuado para medir el verdadero nivel del Barcelona esta temporada.



" El Inter está haciendo una muy buena temporada. Es interesante ver dónde estamos. De Dortmund nos fuimos con la sensación, no agridulce porque sacamos un punto, pero sí con la sensación de que pudimos hacer algo más", añadió.

