Otro 'Lío' para Messi: DT de Sudán también denunció fraude en 'The Best' y mostró contundente prueba [FOTO]

► Colón vs Del Valle, la número 18: todas las finales de la historia de la Copa Sudamericana [FOTOS]



► Real Madrid al ritmo de samba: el récord que rompieron Vinicius y Rodrygo con sus goles ante Osasuna



La coronación de Lionel Messi como el 'The Best' de la FIFA sigue levantando polémica. No solo porque muchos consideran que el premio debió ser para Van Dijk, también por las últimas denuncias de fraude que han aparecido en las últimas horas. Primero fue el nicaragüense Juan Barrera y ahora es el turno de Zdravko Lugarisic, seleccionador de Sudán.



El entrenador del país africano afirmó en sus redes sociales que no votó por el crack del FC Barcelona. Sin embargo, los resultados oficiales de las votaciones que la FIFA publicó tras la ceremonia da cuenta que Lugarisic le dio cinco puntos al goleador rosarino.

"No voté por Messi en #TheBestAwards... aquí están mis votos. ¿Qué pasó?", publicó el técnico de la selección de Sudán con pruebas en mano. En el documento mostrado, el egipcio Mohamed Salah aparece como el líder en sus preferencias. La polémica está servida y la FIFA tendrá que aclarar esta nueva denuncia.

DT de Sudán afirma que no votó por Messi. DT de Sudán afirma que no votó por Messi.

Más denuncias contra Messi, The Best

Así como el croata Zdravko Lugarisic, el pasado martes el capitán de la selección de Nicaragua, Juan Barrera, denunció un fraude en las votaciones de 'The Best'. Afirmó que no votó por Lionel Messi, la FIFA lo contradijo con la publicación de los resultados oficiales.



"No vote por los premios #TheBest2019 cualquier información sobre mi voto es falso, gracias", publicó el capitán de Nicaragua en Twitter. Unos días después, la Federación de Fútbol de ese país explicó lo ocurrido.



"Por un error administrativo, que en un acto de transparencia asumimos como Fenifut, al momento de recepcionar los votos y enviar la información a FIFA, erróneamente se adjuntó el nombre y firma de Juan Barrera", reconoció la entidad en un comunicado.

► Bengoechea es la clave: ¿Uruguay entrenará en Matute de cara al amistoso contra Perú por fecha FIFA? [VIDEO]



► Por un "error administrativo": Nicaragua admite fallo en voto a favor de Messi en 'The Best'



► ¡Escándalo en Inglaterra! Jugadores tienen una 'noche loca', el capitán termina lesionado y se pierde la temporada



► Ya está en Barcelona: Neymar arranca su juicio y demanda millonaria a Barça