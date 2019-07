¡Pedido expreso de Messi! Leo pone el nombre de un defensor de Argentina en la agenda del Barcelona

El nuevo 'jefecito'. Para nadie es un secreto que desde ya varias semanas la directiva del Barcelona anda en la búsqueda de un central que sea capaz de alternar roles con los titulares Gerard Piqué y Clément Lenglet esta temporada. Si bien es cierto que la primera opción siempre fue Matthijs de Ligt, su permanente coqueteo con la Juventus han llevado a los 'culés' a voltear la mirada nuevamente en el mercado. En este sentido, Lionel Messi se puso firme, y propuso a su candidato.

¿De quién se trata? Bueno, según informó este lunes el portal web de noticias 'Don Balón', ante el desaire de Matthijs de Ligt, el argentino y capitán del Barcelona, Lionel Messi, habría puesto sobre la mesa de los directivos del cuadro 'Azulgrana' el nombre de su compatriota Nicolás Otamendi como posible refuerzo para la zaga central del último campeón de LaLiga.



Nicolás Otamendi - Argentina (Getty) Nicolás Otamendi formó parte de la selección de Argentina que quedó en el tercer lugar de la Copa América de Brasil 2019. (Getty Images)

Leo lo conoce a la perfección puesto que han compartido innumerables concentraciones con la selección de Argentina, y Otamendi no es un nombre ajeno al fútbol español, y si no recordemos su paso por el Valencia, club en el que rindió un grandísimo nivel que finalmente lo terminaría haciendo fichar por el Manchester City. El central 'ché' no es visto con malos ojos en el Camp Nou y a sus 31 años podría dar un nuevo salto en su carrera.

Es más, el papel secundario al que ahora ha sido sometido Otamendi en el City - ante la incursión y crecimiento de Aymeric Laporte y John Stones - sería otra razón por la cual su fichaje por el Barza sería aún más posible. Su precio rondaría los 25 millones de euros, pero se podría reducir un poco más debido al deseo del propio jugador de abandonar la ciudad de Manchester. 'Nico' tendría las horas contadas, y desde España le abren los brazos.

