Ronald Koeman está logrando buenos resultados con el Barcelona en la presente temporada. Sin embargo, poco se habla de Alfred Schreuder, su asistente técnico. Él holandés brindó una entrevista para el medio ‘AD’ donde habló sobre la histórica remontada al Sevilla y elogió al capitán azulgrana.

“Es bueno ver cómo jugadores como Messi, Busquets y Piqué experimentan algo así. Han ganado todo, ya han pasado por todo, pero siguen siendo tan felices como niños. Indica que hay energía en el equipo. Alegría. Y también desarrollo. Está claro que este no es el Barcelona de hace siete u ocho años, pero el equipo realmente está avanzando. El talento joven también se está abriendo paso”, afirmó Schreuder sobre la remontada en la Copa del Rey ante el Sevilla.

“Messi, Busquets, Ter Stegen: ese es el nivel más alto, también en su pensamiento sobre el fútbol. Sería extraño si fueras a gritarle o ser el sabelotodo que le dice a Messi: ‘Leo, ese balón tienes que jugarlo en la pierna izquierda, eh…’”, mencionó el holandés. Eso sí, no dudo en elogiar el compromiso que tiene Messi con el cuadro español.

Sin embargo, Schreuder criticó que algunos equipos atacan con mucha dureza al argentino. “Equipos como el Getafe, el Atlético de Madrid o el Athletic están dispuestos a apoderarse de todo lo prohibido. Messi ya ha recibido cinco o seis faltas en partidos. Sin público, literalmente escuchas lo que los oponentes se dicen entre sí. Cuando Leo recibe la pelota, escuchas: ‘¡Hazle falta!’, ‘¡Derríbalo a patadas!’. Pero eso no funciona y luego lo golpean con las manos”.

Del mismo modo, el asistente técnico del Barcelona también habló sobre la situación de Gerard Piqué. “Hicimos un entrenamiento y Gerard Piqué nunca lo había hecho con nosotros. Piqué llevaba mucho tiempo lesionado, así que quería explicarle cuál es la intención. Messi se unió a nosotros y me dijo: ‘Alfred, no hace falta, ya lo he puesto al día’. Ese es Messi, lo ve todo. Él lo entiende todo, vigila todo lo que concierne al equipo y ya está pensando en el futuro, como nosotros”.

Koeman y Schreuder esperan obtener un buen resultado el día de hoy ante el Osasuna por LaLiga. De la misma manera, el equipo de Messi espera lograr otra remontada ante el PSG, quien ganó 4-1 en el partido de ida por los octavos de final de la Champions League.





