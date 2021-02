Alejandro Gómez no solo es un futbolista muy querido por los hinchas, sino también por sus propios compañeros de equipos y selección. Esto quedó evidenciado tras el pitazo final del encuentro entre Sevilla y Barcelona, correspondiente a las semifinales de la Copa del Rey.

El ex Atalanta de Italia, quien fue cambiado durante los últimos minutos del choque, bajó hasta la cancha del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán para saludar a Lionel Messi. Ambos se dieron un fuerte abrazo e intercambiaron palabras por varios minutos.

En diálogo con COPE Sevilla, el ‘Papu’ reveló detalles de la charla que tuvo con el ‘10’ del cuadro culé, en donde los principales temas pasaron por los últimos sucesos que le tocó vivir, desde su salida de Italia y arribo al balompié ibérico.

“Hablamos de la vida, él me preguntó qué me había pasado en el Atalanta y me dijo que le había llamado la atención encontrarme ahora en España. No hablamos nada raro, de mi integración al club, mi llegada y poco más”, comentó el sevillista. “Cuando se acercaron Ocampos y Acuña, hablamos con Lucas de su lesión”, contó el futbolista de 32 años.

Marcos Acuña y Lucas Ocampos, ausentes en el partido, también se reunieron con su capitán en la Albiceleste. A la charla de los argentinos se unió otro sevillista, Ivan Rakitic, excompañero de Messi en el Barça por varias temporadas.

Hablando del juego, Sevilla ganó con autoridad 2-0 a Barcelona y se adelantó en la serie. El choque de vuelta se disputará el 3 de marzo en el Camp Nou , aunque una semana antes también se verán las caras, esta vez por la jornada 25 de LaLiga Santander.









Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO