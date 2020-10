Antoine Griezmann sigue sin hallar su lugar en el FC Barcelona. El elenco culé ha jugado los dos últimos sin el atacante azulgrana de titular, algo que ha incomodado a más de uno en el círculo del francés, incluyendo al excampeón mundial, Bixente Lizarazu.

El exjugador galo advirtió que la situación que atraviesa Griezmann en España es “realmente crítica”, al no encajar con en con el estilo de juego a la par con Lionel Messi. “Se fue al Barcelona con el sueño de jugar con Messi, pero lamentablemente no hay relación técnica entre los dos, no se ve en el campo”, indicó a Telefoot.

Lizarazu no dejó de elogiar a su compatriota, el cual considera que debería dejar el club azulgrana, por su bien. “Griezmann es genial. Es un muy, muy buen jugador y es fantástico para Francia. Pero no lo es en absoluto para el Barcelona. Es un problema real”, explicó.

“Griezmann no encuentra su puesto, ya no puede jugar al fútbol con el Barça. Es una crisis de confianza. En algún momento es mejor cortarse la mano que el brazo entero. No debe dudar en irse cuando si no encuentra su lugar. Han pasado 18 meses, no solo dos... La situación es realmente crítica”, añadió.

Hace un par de semanas, compañeros de la selección francesa y el técnico también alzaron la voz. “Estoy convencido de que actualmente no está contento con su situación en el Barcelona. Si hiciese comentarios al respecto, creo que Koeman no estaría contento de escucharlo”, sostuvo Didier Deschamps, el seleccionador nacional de Francia, en conferencia.

Según el portal español ‘Don Balón’, Koeman está más convencido que nunca de que Ousmane Dembélé y Antoine Griezmann no encajan en su Barcelona. Si bien no fueron titulares ante Real Madrid, sí recibieron minutos de juego, pero fueron intrascendentes y no lograron cambiar el resultado.

