De Ligt llega, ¿qué pasa con Griezmann? La incertidumbre de todo Barcelona

Barcelona sale de compras en el mercado de fichajes. Ya vino Frenkie de Jong a cambio de 86 millones de euros y ahora se espera que se haga lo mismo con Matthijs de Ligt. Los catalanes apuestan de nuevo por la escuela holandesa, la que tantos frutos ha dado en su historia. De Jong es un organizador para el mediocampo y De Ligt puede ser la clave para la zaga ante inminente caso como el de Gerard Piqué, cada vez más veterano en la tienda azulgrana. El central holandés también se ha decidido, aunque vale decir que hay un reparo.



Si el Barcelona invierte entre 60 a 70 millones de euros por De Ligt, los culés no podrán fichar a Antoine Griezmann de cara al mercado de fichajes de verano. El delantero del Atlético de Madrid, siendo uno de los objetivos de los catalanes, no permitiría afrontar su coste, dado que el Barca no se encuentra en capacidad de realizar tres inversiones de gran magnitud. En ese sentido mejor invertir en el futuro que en el presente para los culés.



Griezmann ha confesado más de una vez su amor hacia el Atlético de Madrid, por lo que su salida tampoco sería nada fácil. El galo – que quiere títulos para tentar un Balón de Oro – siente amor hacia los colores rojo y blanco, por lo que si hay incertidumbre en Antoine, mejor gastar los millones en De Ligt, el capitán de 19 años del Ajax de Holanda.



De Ligt quiere jugar en el Barcelona, los culés quieren que llegue el holandés. Todo parece cerrado y encaminado. Eso sí, si Antoine Griezmann no viene no significa que el Barca no haga más fichajes, los hará para un segundo equipo mas no para titulares indiscutibles.



► El tapado de Florentino Pérez: el goleador que tiene en carpeta para el Real Madrid



► Golpe en la mesa: Manchester United prepara oferta de más de 100 millones por joven figura inglesa



► Ahora, pues: Cristiano recibió esta dura sanción de UEFA por su obsceno gesto ante el Atlético



► De Ligt ya ‘tiene’ nuevo equipo: decidió su destino en el mercado de fichajes