Luis Suárez se encuentra en la búsqueda de un nuevo equipo tras ser informado que no estará en los planes de Ronald Koeman en Barcelona. Según Mundo Deportivo, el uruguayo decidió conseguir el pasaporte italiano esta semana para ser parte de Juventus; sin embargo, lo mucho que demoraría el trámite, generó que no se cierre el acuerdo. Suárez no consiguió fichar por el club, pero sí un gran problema con la Federación Italiana.

La Fiscalía de la Federación Italiana (FIGC) de Fútbol ha abierto una investigación sobre el presunto amaño en el examen de italiano que hizo el futbolista uruguayo en Perugia para obtener la nacionalidad italiana, después de que este martes se conociera que la Justicia estaba asimismo investigando el caso.

El jefe de la fiscalía de FIGC, Giuseppe Chinè, ha solicitado el sumario de la investigación a los responsables en Perugia, informan los medios de comunicación italianos.

La investigación la están llevando a cabo la Guardia di Finanza y la Fiscalía de Perugia y, según las primeras investigaciones, Suárez podría haber contado con ayuda para aprobar el examen e incluso podría haber sido puntuado antes de responder a las preguntas, según un comunicado de la Fiscalía de Perugia.

El examen fue realizado en la Universidad para Extranjeros de Perugia y por ahora están siendo investigados la rectora Giuliana Grego Bolli; el director, Simone Olivieri; los profesores Lorenzo Rocca y Stefania Spina; y la trabajadora Cinzia Camagna; pero no el jugador uruguayo, ni nadie del el club Juventus.

Los diarios italianos publican hoy que entre las escuchas telefónicas se encuentra una conversación en la que el abogado de la Juventus, Maria Turco, promete al director general Olivieri antes del examen de Suárez que se pondrían en contacto más veces con la universidad.

El abogado del rector de la Universidad, David Brunello, aseguró en una entrevista publicada hoy en el diario “La Stampa” que “el examen de Luis Suárez se realizó con regularidad y sin ningún favoritismo”.

Fuente: EFE

TE PUEDE INTERESAR