A pesar de que Luis Suárez es el tercer máximo artillero en la historia el Barcelona, Ronald Koeman y la dirigencia del club catalán decidieron que el futbolista uruguayo no continúe en el club de la Ciudad Condal, así le quede todavía un año de contrato.

Martín Lasarte, gestor del estreno del ‘Pistolero’ en el fútbol profesional, salió a defender a su exdirigido, señalando que en el club catalán intentan cargar todo lo negativo que ha sucedido en los últimos meses en él.

“Parece que toda la responsabilidad de todo lo malo que ha pasado en el Barça recae sobre Luis. Ahora ya se olvidan que hubo un cambio de entrenador cuando el equipo iba líder, que no se sabía lo que querían hacer”, dijo para T4.

“¿Tiene el Barça capacidad para fichar a un jugador mejor que Luis Suárez en la actualidad? Yo creo que quieren hacer que Luis Suárez pague el precio de la mala gestión durante todo el año”, agregó.

Asimismo, mostró su disgusto por la forma en que Ronald Koeman manejó el tema del ex Liverpool, ya que no se hizo en la interna del club. “A un futbolista como Luis Suárez lo tienes que citar para explicarle cara a cara que no cuentas con él y las razones. Esto siempre deja un poso mejor que hacerlo como lo han hecho”, finalizó.

En las últimas horas se han producidos reuniones entre el Barça y el entorno de Luis Suárez para definir cuál será su futuro. Las posturas están bien definidas, el club culé tiene como objetivo que se deje dinero por su traspaso, mientras que el jugador quiere salir como agente libre.

