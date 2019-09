Las imágenes lo delatan: Suárez 'explotó' e insultó al árbitro del Barcelona-Granada por LaLiga [VIDEO]

► "No se va a ninguna parte, es feliz aquí": desde Inglaterra, frustran el anhelado fichaje de Zidane



No aprende. El delantero uruguayo Luis Suárez protagonizó un acalorado momento con uno de los árbitros del partido entre Barcelona y Granada del último sábado por la quinta jornada de LaLiga Santander 2019-20. El atacante del cuadro 'Azulgrana' no se midió en sus reacciones e insultó sin reparo al juez de línea luego de que este no cobrara una infracción en contra de su persona. Lamentable. ¿Debería ser sancionado?

Tal y como se puede apreciar en las imágenes recogidas por el medio español 'Movistar +', Suárez fue captado hasta en dos oportunidades menospreciando tanto a un jugador del equipo andaluz como a uno de los asistentes del encuentro, el línea Alberola Rojas. El video se viralizó rápidamente en las redes sociales, donde el '9' viene siendo duramente criticado.

''Sos un conom eh. Un cono sos'' , fueron algunas de las palabras que usó Suárez en contra del árbitro, en respuesta a que éste no señalara una acción en la que un jugador del Granada le comente una infracción al 'Pistolero' en un momento del partido. No obstante, esta no sería la única frase que regalaría el uruguayo en Los Cármenes. Luego se la 'agarraría' contra un rival.

Suárez 'explotó' e insultó al árbitro del Barcelona-Granada por LaLiga. (Twitter)

Pese a que no hay imágenes de lo sucedido minutos más tarde, el diario 'Marca' y otros medios españoles señalan que Luis Suárez volvió a tener un incidente esta vez con el autor del primer gol del Granada contra Barcelona, el nigeriano Ramón Azeez, a quien le dijo ''sos un mentiroso granuja, sos un mentiroso" , luego de que el volante simulara una falta cunado los 'culé' iban abajo en el marcador y con el tiempo en contra.

Xavi Hernández , por el momento, no quiere distracciones y solo se concentra en el trabajo que desempeña con el Al Sadd de Qatar. Sin embargo, el técnico español reconoce que desearía entrenar a Barza en el futuro. “No sé si será un puente con Barcelona. Lo único que me preocupa ahora es hacerlo bien aquí, ganar títulos y equivocarme en algunas cosas para así aprender de cara al futuro”, manifestó el DT al diario local 'ARA'.



Xavi, en la misma conversación, admite que no tendría dificultades para dirigir a sus ex compañeros. “No sería ningún inconveniente. Ya sé cómo son Leo (Messi), Luis (Suárez), ‘Busi’ (Busquets), Jordi (Alba), Piqué o Sergi (Roberto)”, señaló. “Sé cómo entrenan, su capacidad de liderazgo, si un día están tristes o enfadados. Ojalá como entrenador pudiera tener tres, cinco, ocho o diez jugadores que ya conociera”, añadió el exjugador español.



