Luis Suárez es uno de los jugadores más molestos para marcar. Su ‘mañana’ para enfurecer a rivales, pegarse a ellos, chocarles, hace que muchos terminen ‘odiándolo’; sin embargo, puede pasar algo parecido con alguno de sus compañeros de equipo. En Barcelona parece que no, pero en su equipo anterior al Camp Nou, Liverpool, sí sucedió.

Jordan Henderson era un joven de 20 años cuando aterrizó en Anfield procedente del Sunderland. La operación valorizada en 20 millones de euros, lo convirtieron en uno de los futbolistas más prometedores en Inglaterra, pero su sueño parecía convertirse en pesadilla cuando se cruzó con ‘El Pistolero’.

El centrocampista, actual capitán ‘Red’, conversó con Jamie Carragher en el podcast del exfutbolista y se sinceró sobre su primera etapa en el cuadro, donde tuvo la ‘suerte’ de compartir con Luis Suárez, alguien que normalmente lo menospreciaba por su forma de jugar.

El uruguayo lo hizo sentir inferior durante los entrenamientos y le hacía ‘bromas persistentes’ sobre su habilidad en las sesiones de trabajo. Algo que lo enfureció e hizo que piense en golpearlo en más de una ocasión.

"Él estaba ahí haciendo gestos con sus brazos y diciendo que qué estaba haciendo. Yo lo miraba y estaba listo para matarle”.

A pesar de todo, Henderson logró estrechar lazos con Luis Suárez y se convirtieron en buenos compañeros. “Nuestra relación mejoró sustencialmente”, explicó. “Yo intentaba hacerlo lo mejor que podía. Al final ser futbolista también es aguantar la crítica y a las personas que dudan de ti todo el tiempo”.

¿Cuánto tiempo más estará Suárez en Barcelona?

“La exigencia del Barcelona es inmensa. Acá cada tres días tienes que estar rindiendo un examen, no hay descanso, porque no te perdonan ni siquiera un partido malo. No es fácil venir a jugar a un club como el Barcelona, adaptarse y ganarte tu lugar. Hay que valorar que yo llevo cinco años en el club conviviendo con la misma presión y siempre intentando responder de la misma manera”, explicó ‘Lucho’ en conversación con Radio Ovación, "y que el club esté buscando o quiera traer otro número 9 no es nada extraño, es la realidad del fútbol.”.

