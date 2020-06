Manchester United quiere volver a ser el gran club de antes, el que dominaba Inglaterra y también Europa. Es por eso que se ha obsesionado en fichar para la temporada 2020-21 a la gran ‘joya’ que el Barcelona tiene en su plantilla. Hablamos de Ansu Fati.

Según el diario ‘Sport’, el club inglés no ha renunciado al fichaje del canterano del Barça a pesar de que el presidente Josep María Bartomeu ya le dijo ‘no’ a una oferta de 100 millones de euros que presentó hace unas semanas en medio de la paralización del fútbol por la pandemia del nuevo coronavirus.

Con la ilusión de recibir el ‘sí', siempre según la citada fuente, el Manchester United planea subir la oferta de los 100 millones, lo que daría una cantidad nunca antes vista por un jugador que apenas disputa su primera temporada como profesional.

Por mucho dinero que ponga el equipo de la Premier League sobre la mesa, el Barcelona no quiere vender a Ansu Fati ya que considera que el joven atacante representa el futuro deportivo del club. Si bien aún no es titular indiscutible para Setién, en Les Corts creen que marcará historia como ‘Culé’.

El diario ‘Sport’ apunta que no se trata de la primera vez que un club se fija en Fati. Antes de la interrupción de LaLiga, el Dortmund preguntó al Barcelona por la disponibilidad del hispano-bisauguineano, a quien ve como el sustituto ideal para Jadon Sancho para cuando no este no esté más en Signal-Iduna Park.

De acuerdo al portal ‘Transfermarkt’, Ansu Fati, que tiene la capacidad de jugar como extremo por las dos bandas y centrodelantero, esta valorizado en 36 millones de euros. Hasta antes de la paralización de LaLiga llevaba cuatro goles.

