Sería un 'bombazo': Barcelona piensa en Marcelo Gallardo como su próximo DT en reemplazo de Valverde

Cualquier cosa puede pasar. Pese a la última victoria del Barcelona ante el Inter de Milán por la segunda jornada de la Champions League 2019-20, la directiva del cuadro 'Azulgrana' no parece estar del todo convencida de la continuidad de Ernesto Valverde en el banquillo, y ya habría empezado a mover sus redes de contacto en busca de un sustituto ideal para el puesto.

Según una información dada a conocer por el reconocido medio argentino 'TNT Sports', es Marcelo Gallardo , actual entrenador de River Plate, el que sería la primera opción del Barcelona de cara al futuro, en el supuesto caso de que Ernesto Valverde decida dar un paso al costado en la dirección técnica del equipo, cansado de los malos resultados y pensando en lo que es mejor para los suyos.



Definitivamente entrenar el Barza no es una tarea sencilla. Técnicos como Luis Enrique y hasta el propio Josep Guardiola lo saben, la presión es mucha y el único objetivo es ganar todo lo que esté en juego. Y Valverde ha fallado. El inicio no ha sido el que se esperaba con tantos tropiezos en LaLiga, donde aún no saben lo que es sumar como visitantes, y en la Champions se salvó una derrota segura gracias a Lionel Messi y Luis Suárez.



Pero esto último no es suficiente ni para el presidente del club ni mucho menos para los aficionados, que esperan volver a ver algún día el juego que caracterizó por tantos años al Barcelona y que lo colocó en la estela de los grandes clubes del Viejo Continente. En este sentido, el 'Muñeco' Gallardo se perfila con fuerza en el Camp Nou como un serio candidato a tomar en cuenta.

Los puntos fuertes de Gallardo para el Barcelona

Como es bien sabido, si hay algo que hoy le hace falta al Barcelona es juego, mucha concentración y orden, cosas por las que justamente se caracteriza Marcelo Gallardo, de quien además también destaca su carácter y el ser un hombre que ha ido trazando una línea continua en River Plate, club al que aterrizó en el año 2014 y del que ahora es toda una leyenda.



Desde entonces, el 'Muñeco' ha levantado dos Copas de Argentina, una Supercopa, dos Copas Libertadores, dos Recopas Sudamericanas y algún que otro trofeo más que lo avalan para estar en el radar del Barcelona para lo que pueda pasar más adelante. Un palmares más que envidiable, que sin lugar a dudas llamará al debate en las oficinas del cuadro 'Azulgrana'.

