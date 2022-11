Marcos Alonso es uno de los futbolistas que parece haber encontrado su lugar en el mundo. Y es que tras su fichaje por el FC Barcelona, el defensor ha confesado que siempre tuvo la intención de vestir los colores blaugranas, revelando detalles que poco gustarán a los aficionados del Real Madrid, elenco en el que militó desde el 2005 al 2010. Como se recuerda, el exChelsea fue el último jugador en ser inscrito por el club de la Ciudad Condal y, desde entonces, su importancia en el campo ha ido de menos a más, ya que ha tenido que jugar como central tras la plaga de lesiones en el plantel de Xavi Hernández.

Ahora, en una entrevista con el diario Sport, el jugador de 31 años reveló detalles de su arribo a la escuadra culé. “Durante toda mi carrera, siempre quise fichar por el Barça, era mi equipo desde niño. Hice las pruebas para el Real Madrid a regañadientes, mis padres se reían, pero era lo mejor para desarrollarme. En casa siempre hemos sido del Barça”, apuntó.

Consultado sobre las ofertas que tuvo cuando estuvo en Chelsea, el español explicó que hubo otras propuestas atractivas. No obstante, el FC Barcelona siempre fue su primera opción. “Me llegaron otras ofertas cuando jugaba en el Chelsea, pero no me planteé otra opción que no fuera la de jugar en el Barça. Quería volver a La Liga y el club tiene un muy buen proyecto”, sostuvo.

Marcos Alonso también admitió que las negociaciones en el mercado de pases no fueron nada fáciles. “Fue un poco estresante, pero la otra opción era quedarme en el Chelsea, un equipo donde me sentía importante. He estado muchos años y de no salir y quedarme allí, pues no hubiera estado mal”, señaló.

Finalmente, el defensor español mencionó que no renuncia al Mundial con España. “Es decisión de Luis Enrique. En mi mano está jugar en mi club y estar en la mejor condición posible. Ahora me encuentro muy bien. ¿Sus palabras diciendo que era injusto? Lo valoré jodido porque me quedé en casa... A ver si la próxima vez no es injusto como dice”, concluyó.

Los números de Marcos Alonso en la presente temporada

Luego de sufrir varias bajas en el actual curso, FC Barcelona se vio obligado a alternar algunos futbolistas en diferentes posiciones del terreno de juego. Uno de ellos fue Marcos Alonso, quien tuvo minutos con la escuadra catalana tras las ausencias de Ronald Araújo y Jules Koundé.

Así, durante la presente temporada, el defensor ha podido sumar 763 minutos en competiciones como LaLiga Santander y la Champions League. Si bien su posición está lejos del área rival, el español ha podido marcar en solo una ocasión con la camiseta blaugrana.





